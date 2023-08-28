تستضيفها "هوانغتشو" الصينية .. المملكة تشارك في دورة الألعاب الآسيوية بـ19 لعبة

تشارك المملكة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (هوانغتشو 2022) التي تستضيفها مدينة هوانغتشو الصينية بداية من 23 سبتمبر وحتى الثامن من أكتوبر بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.
ويمثل المملكة 193 رياضيًا ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية.
وتواصل المنتخبات السعودية المشاركة في الدورة، استعداداتها للمنافسات الاسيوية، من خلال معسكرات داخلية وخارجية، لتحقيق إنجازات رياضية .
يذكر أن المملكة حققت ما مجموعة 61 ميدالية (25 ذهبية – 13 فضية – 23 برونزية) طوال مشاركاتها في الأسياد الآسيوية منذ بانكوك 1978م، حيث حققت ميدالية برونزية وحيدة في نيودلهي 1982م، وفضية وحيدة في سيئول 1986م، وبرونزية واحدة في بكين 1990م، وتسع ميداليات في هيروشيما 1994م (1 ذهبية – 3 فضيات – 5 برونزيات)، ومثلها في بوسان 2002م (7 ذهبيات – 1 فضية – 1 برونزية)، و 14 ميدالية في الدوحة 2006م (8 ذهبيات – 6 برونزيات)، و13 ميدالية في غوانزو 2010م (5 ذهبيات – 3 فضيات – 5 برونزيات)، وسبع ميداليات في إنشون 2014م (3 ذهبيات – 3 فضيات – 1 برونزية)، وست ميداليات في جاكرتا 2018م (ذهبية – فضيتين – 3 برونزيات).