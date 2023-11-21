وسط تألق لافت للثلاثي "الشهري" و"الحسن" و"العويس".. الأخضر بقيادة "مانشيني" في الصدارة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم (بالعناصر الشابة) حضوره الإيجابي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد تخطي عقبة باكستان برباعية، ومن ثم تجاوز الأردن في العاصمة عمان، بثنائية "صالح الشهري" من دون مقابل ، مساء اليوم الثلاثاء، لصالح المجموعة السابعة (الجولة الثانية للدور الثاني)، بقيادة الحكم العماني أحمد الكاف.
شهد الشوط الأول تألقًا لمهاجم الأخضر صالح الشهري، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 8،30، وحضور لافت للحارس محمد العويس، الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة، كما تألق اللاعب الشاب عباس الحسن في هذا الشوط، وحرمه القائم الأردني من الهدف الثالث للصقور في الدقيقة 39.
في الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 65 زج مدرب الأخضر، الإيطالي "مانشيني" باللاعب عيد المولد في أول مباراة رسمية له مع المنتخب، بدلاً عن صالح الشهري.
كما شارك الثنائي (فيصل الغامدي ومحمد مران) في الدقيقة 82.
بتلك النتيجة تصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 6 نقاط ، يليه طاجيكستان برصيد 4 نقاط ، والأردن ثالثًا بنقطة واحدة، ويأتي منتخب باكستان في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وتستكمل منافسات المجموعة بعد كأس آسيا التي ستنطلق في يناير المقبل 2024 في العاصمة القطرية الدوحة.