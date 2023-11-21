وسط تألق لافت للثلاثي "الشهري" و"الحسن" و"العويس".. الأخضر بقيادة "مانشيني" في الصدارة

شهد الشوط الأول تألقًا لمهاجم الأخضر صالح الشهري، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 8،30، وحضور لافت للحارس محمد العويس، الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة، كما تألق اللاعب الشاب عباس الحسن في هذا الشوط، وحرمه القائم الأردني من الهدف الثالث للصقور في الدقيقة 39.