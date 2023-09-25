كأس خادم الحرمين الشريفين: النصر يضرب أحد بالخمسة ويتأهل لدور الـ 16

شوط المباراة الثاني شهد هدف النصر الثاني عن طريق محترفه "فوفانا" في الدقيقة 62 ، ثم نجح "تاليسكا" في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73 ، ثم يضيف أيمن يحيى الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 80، وذلك قبل أن يختتم سامي النجعي أهداف الفريق بالهدف الخامس في الدقيقة 86.