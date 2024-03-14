على حساب "الترجي".. "العلا" بطلاً لدوري الدرجة الأولى للسيدات في نسخته الثانية

وشهد الدوري مشاركة 26 ناديًا تنافسوا في مراحل متنوعة، حيث أُقيمت مراحل المجموعات على مستوى خمس مدن بنظام الذهاب والإياب لكل مجموعة، وأُقيمت الأدوار النهائية بنظام التجمع بين 12 فريقًا متأهلاً من المرحلة الأولى، وهم: أصحاب المراكز الأولى والثانية والثالثة في مجموعة (1) الهمة والشعلة والبيرق، وأصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات (2، 3، 4، 5) الترجي واتحاد النسور من المجموعة الثانية والعلا والتقدم من المجموعة الثالثة والأمل وأبها من المجموعة الرابعة وجدة ونيوم من المجموعة الخامسة وأفضل فريق ثالث في المجموعات (2، 3، 4، 5) وهو العنقاء من المجموعة الرابعة.