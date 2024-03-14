على حساب "الترجي".. "العلا" بطلاً لدوري الدرجة الأولى للسيدات في نسخته الثانية

حقق فريق العلا الفوز بدوري الدرجة الأولى للسيدات، وذلك بعد تغلبه على نادي الترجي بركلات الترجيح 4 - 2 في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب رديف مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة.
وتوجت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، نادي العلا بكأس البطولة في نسخته الثانية، بحضور مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي عالية بنت عبد العزيز الرشيد.
وشهد الدوري مشاركة 26 ناديًا تنافسوا في مراحل متنوعة، حيث أُقيمت مراحل المجموعات على مستوى خمس مدن بنظام الذهاب والإياب لكل مجموعة، وأُقيمت الأدوار النهائية بنظام التجمع بين 12 فريقًا متأهلاً من المرحلة الأولى، وهم: أصحاب المراكز الأولى والثانية والثالثة في مجموعة (1) الهمة والشعلة والبيرق، وأصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات (2، 3، 4، 5) الترجي واتحاد النسور من المجموعة الثانية والعلا والتقدم من المجموعة الثالثة والأمل وأبها من المجموعة الرابعة وجدة ونيوم من المجموعة الخامسة وأفضل فريق ثالث في المجموعات (2، 3، 4، 5) وهو العنقاء من المجموعة الرابعة.
وأُقيمت الأدوار النهائية بنظام المجموعات حيث تأهل للدور نصف النهائي كلٌ من الترجي والتقدم والأمل والعلا، حيث وصل فريقا الترجي والعلا للمباراة النهائية.
وقد شهد الدوري تأهل الفرق المتصدرة لمجموعاتها في الأدوار النهائية التقدم والأمل والعلا للدوري الممتاز للسيدات في الموسم القادم، بينما سيهبط الفريق الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى.
وشهدت البطولة إقامة 122 مباراة في البطولة، وانتهت 111 منها بالفوز و11 بالتعادل، كما تم تسجيل مجموع 979 هدفًا خلال البطولة.
وتأتي هذه المنافسات ضمن مساري المسابقات وكرة القدم النسائية في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي تهدف إلى تطوير الكرة النسائية وزيادة المسابقات الكروية بهدف بناء جيل من لاعبات كرة القدم القادرات على خدمة المنتخبات الوطنية في كل الفئات.