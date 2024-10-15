ارتبط اسمه بالأهلي.. نجم أتلانتا الإيطالي يبحث عن تحدٍّ جديد بسوق الانتقالات الشتوي

وبحسب ما أفاد به الصحفي "فلوريان بليتنبيرغ"؛ فإن لوكمان الذي منعه رئيس أتلانتا بيركاسي، من مغادرة الفريق هذا الصيف، أصبح منفتحًا على الانتقال إلى دوري آخر في يناير المقبل.