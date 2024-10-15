ارتبط اسمه بالأهلي.. نجم أتلانتا الإيطالي يبحث عن تحدٍّ جديد بسوق الانتقالات الشتوي

بات النيجيري أديمولا لوكمان، لاعب نادي أتلانتا الإيطالي، والذي ارتبط اسمه بالنادي الأهلي الصيف الماضي، منفتحًا على خوض تحدٍّ جديد خلال السوق الشتوي المقبل.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "فلوريان بليتنبيرغ"؛ فإن لوكمان الذي منعه رئيس أتلانتا بيركاسي، من مغادرة الفريق هذا الصيف، أصبح منفتحًا على الانتقال إلى دوري آخر في يناير المقبل.
وأوضح بليتنبيرغ على حسابه الشخصي على منصة "إكس" أن مسؤولي النادي الإيطالي حددوا سعر بيع عقد لوكمان بمبلغ تُقَدر قيمته بنحو 25 إلى 30 مليون يورو.
وأكد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن من المحتمل أن يغادر اللاعب الذي يرتبط بعقد مع ناديه الإيطالي حتى عام 2026، للعب بدوري آخر.
وسبَق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي قد وضعت اسم لوكمان، على الطاولة ليكون بديلًا عن الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل مؤخرًا إلى فنربخشة التركي.
وأبدى أيضًا كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي، اهتمامهما بلوكمان بالموسم الصيفي الماضي.