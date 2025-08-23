الاستئناف تقرر حرمان الهلال من المشاركة في أول مسابقة خروج مغلوب

وألزمت فريق الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا ابتداءً من تاريخ الإخطار بالقرار.