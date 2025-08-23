الاستئناف تقرر حرمان الهلال من المشاركة في أول مسابقة خروج مغلوب

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (3/ ل ض/2025) وتاريخ 2025/08/05م والحكم مجددًا بثبوت مخالفة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحكم الفقرة (3) من المادة (59) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وقررت حرمان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من المشاركة في أول مسابقة خروج مغلوب يستحق المشاركة فيها بالموسم التالي.
كما قررت اللجنة حرمان الفريق من أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة، إضافة إلى مصادرة رسوم الاستئناف .
وألزمت فريق الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في مدة أقصاها (30) ثلاثون يومًا ابتداءً من تاريخ الإخطار بالقرار.
واعتبرت لجنة الاستئناف فريق الهلال خاسرًا أمام الفريق الأول لنادي القادسية بنتيجة (ثلاثة/ صفر) في المباراة المجدول إقامتها بتاريخ 2025/08/20م، ويُحرم من استكمال بقية مباريات كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026م.
وأشارت اللجنة أن قرارها قابل للطعن وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.