وسط حضور جماهيري كبير .."الخليج" يتوج بلقب كأس اتحاد الطائرة

توج الدكتور خالد الزغيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة فريق الخليج بكأس الاتحاد والميداليات الذهبية بعد تحقيقه المركز الأول في البطولة وتقدم الأبطال رئيس نادي الخليج المهندس علاء الهمل، فيما توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة سعد الرويس وعبد المحسن آل عبيد عضو الاتحاد "نادي الاتحاد" بالمركز الثاني والميداليات الفضية.
كما توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة محمد الفقيه وإبراهيم آل إبراهيم والمدير التنفيذي لمؤسسة النصر عبدالله آل شبيب "نادي الهلال بالمركز الثالث والميداليات البرونزية.
وشهد اليوم الختامي حضور جماهيري كبير ومميز من أنصار فريق الخليج الذين احتفلوا مع فريقهم بتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركاته في لعبة الكرة الطائرة واستحق الخليج الكأس عطفًا على المستويات الفنية التي قدمها في البطولة.
وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن فوز الخليج على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما فاز الاتحاد على الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة.
الخليج 9 نقاط بالعلامة الكاملة
الاتحاد 6 نقاط
الهلال نقطتان
الابتسام نقطة واحدة.