وسط حضور جماهيري كبير .."الخليج" يتوج بلقب كأس اتحاد الطائرة

وشهد اليوم الختامي حضور جماهيري كبير ومميز من أنصار فريق الخليج الذين احتفلوا مع فريقهم بتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركاته في لعبة الكرة الطائرة واستحق الخليج الكأس عطفًا على المستويات الفنية التي قدمها في البطولة.