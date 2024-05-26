بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي.. الاتحاد السعودي يستضيف دورة طب الطوارئ

يستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الاثنين، دورة طب الطوارئ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تقام على مدى 4 أيام بالرياض، بمشاركة 9 اتحادات كروية من غرب آسيا، الاتحاد القطري، الإماراتي، البحريني، الكويتي، العماني، الأردني، اللبناني، الفلسطيني إلى جانب الاتحاد السعودي.