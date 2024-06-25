قرر مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة بدر الرزيزاء تعيين الأسكتلندي "جيمس بيسجروف"، رئيسًا تنفيذيًا لنادي القادسية.
ويمتلك "جيمس بيسجروف" خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في العديد من المجالات، وسبق أن شغل العديد من المناصب المهمة آخرها عمله كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة في نادي رينجرز الأسكتلندي، كما شغل قبلها منصب مدير الرعايات في رابطة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ببن عامي 2016-2019، أسهم خلاله بإحداث العديد من التغيرات والتطورات الإيجابية.
وتمنى مجلس إدارة شركة نادي القادسية، التوفيق والنجاح لـ "جيمس بيسجروف" للعمـل معًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لنادي القادسية العريق، وإسعاد جماهيره.