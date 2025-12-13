42 ميدالية سعودية في الآسيوية البارالمبية للشباب

وشارك في هذا الإنجاز 22 لاعبًا ولاعبة، حيث حقق فريق ألعاب القوى 23 ميدالية (7 ذهبيات، 9 فضيات، 7 برونزيات)، بينما حصد فريق السباحة 14 ميدالية (ذهبيتان، 7 فضيات، 5 برونزيات)، إضافة إلى ذهبيتين في البوتشيا، وفضيتين في رفع الأثقال، وبرونزية واحدة في كرة الطاولة.