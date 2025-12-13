42 ميدالية سعودية في الآسيوية البارالمبية للشباب

حققت المملكة 42 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الخامسة للشباب، التي اختُتمت مساء السبت في مدينة دبي الإماراتية، بمشاركة نحو 1500 لاعب ولاعبة مثلوا 35 دولة آسيوية، واستمرت منافساتها أربعة أيام.
وانتزع فريق السعودية للبوتشيا ميداليتين ذهبيتين في منافسات اليوم الختامي، بعد فوز اللاعب عبدالعزيز الزهراني في المباراة النهائية لفئة (BC1) على نظيره الكازاخستاني بنتيجة 5–2.
وأضاف زميله سعود السويد الذهبية الثانية للبوتشيا السعودية، عقب فوزه في نهائي فئة (BC2) على لاعب أوزبكستان بنتيجة 6–1.
وفاز فريق السعودية لألعاب القوى بست ميداليات متنوعة، حيث نال فيصل الدوسري المركز الأول والميدالية الذهبية، وعبدالمجيد الغفيري الميدالية الفضية في سباق 1500م (T20)، كما حصل البراء القرني على الميدالية الفضية في سباق 1500م (T54)، ونال فيصل المرزوق برونزية رمي الرمح (F46)، وحمد مبقوم برونزية سباق 100م (T12)، ويحيى خبراني برونزية سباق 200م (T12).
وبهذه النتائج، حلّت المملكة في المركز الحادي عشر في سلم الترتيب العام للدورة، برصيد 42 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، و18 فضية، و13 برونزية.
رفعت لاعبة فريق السعودية لكرة الطاولة رناد الرحيلي العلم السعودي في حفل ختام الدورة، الذي أُقيم مساء السبت في دبي.
وشهد حفل الختام عرض فيلم مرئي عن أبرز أحداث الدورة، إلى جانب كلمة رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية الأستاذ ماجد راشد، إضافة إلى عروض فنية وتراثية، وتسليم علم اللجنة البارالمبية الآسيوية إلى كمبوديا، مستضيفة النسخة المقبلة من الدورة عام 2029م.
سجل لاعبو ولاعبات فريق السعودية البارالمبي رقمًا تاريخيًا جديدًا، بتحقيق أعلى عدد من الميداليات الذهبية وأكبر حصيلة إجمالية للميداليات في تاريخ مشاركات المملكة بدورات الألعاب البارالمبية الآسيوية لفئة الشباب، منذ انطلاقها عام 2013.
وأسهم تحقيق 11 ميدالية ذهبية من أصل 42 ميدالية في رياضات السباحة وألعاب القوى والبوتشيا، في تأكيد عزيمة أبطال فريق السعودية من الأشخاص ذوي الإعاقة، متجاوزين بذلك حصيلة الذهبيات في نسخ كوالالمبور 2013، ودبي 2017، والبحرين 2021.
وشارك في هذا الإنجاز 22 لاعبًا ولاعبة، حيث حقق فريق ألعاب القوى 23 ميدالية (7 ذهبيات، 9 فضيات، 7 برونزيات)، بينما حصد فريق السباحة 14 ميدالية (ذهبيتان، 7 فضيات، 5 برونزيات)، إضافة إلى ذهبيتين في البوتشيا، وفضيتين في رفع الأثقال، وبرونزية واحدة في كرة الطاولة.
وبمجموع 42 ميدالية، تجاوز فريق السعودية إجمالي الميداليات التي تحققت في النسخ الثلاث السابقة مجتمعة، إذ سجل خمس ميداليات في كوالالمبور 2013، و16 ميدالية في دبي 2017، و20 ميدالية في البحرين 2021.