لاعب فلامنغو جيورجيان دي أراسكايتا على رادار الأندية السعودية

وأكدت الصحيفة أن إدارة فلامنغو لم تتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع أراسكايتا؛ مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي البرازيلي وافقوا فقط على بيعه مقابل مبلغ يقدر بنحو 50 مليون يورو، أي ما يقارب من 270 مليون ريال برازيلي.