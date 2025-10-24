العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة

تغلّب فريق العلا على ضيفه الاتحاد في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، بنتيجة (82–78)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.
أنهى الاتحاد الربع الأول متقدمًا (23–17)، قبل أن يتمكن العلا من تقليص الفارق والتقدم مع نهاية الربع الثاني (40–38).
واستعاد الاتحاد تفوقه في الربع الثالث (60–55)، إلا أن العلا قدّم أداءً قويًا في الربع الأخير مكّنه من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (82–78).
وفي بقية نتائج الجولة، فاز الفتح على ضيفه مضر بنتيجة (92–82)، وعاد النصر بفوز ثمين من ميدان الهلال بنتيجة (99–77)، فيما حقق الأهلي فوزًا كبيرًا على ضيفه أحد (100–64)، وتغلّب الخويلدية على الخليج في الوقت الإضافي (79–74).