العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة

تغلّب فريق العلا على ضيفه الاتحاد في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، بنتيجة (82–78)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الجمعة على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.