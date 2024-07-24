ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. استمرار مرحلتَيْ المجموعات والبقاء في بطولات الأسبوع الرابع

وتمتد المنافسة القوية بين الفريقَين السعوديَّين Twisted Minds و Team Falcons لتصل لبطولة Overwatch 2، وتنتظر الجماهير مواجهة قوية بينهما اليوم الخميس في مرحلة المجموعات، التي ستقام في Qiddiya أرينا الساعة الـ4:30م بالتوقيت المحلي؛ لتقاسمهما صدارة المجموعة (ب) برصيد 3 نقاط لكل منهما، حصلا عليها بعد تفوقهما على فريقَي LGD.OA و Mkers على التوالي بالنتيجة نفسها (3-0).