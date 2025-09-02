الاتحاد يستهدف ضم الفرنسي جان ماتيو باهويا لاعب آينتراخت فرانكفورت

ويعد باهويا أحد خريجي أكاديمية الشباب في نادي أنجيه، وكان هداف فريق تحت 17 عامًا مع أنجيه برصيد 30 هدفًا في 25 مباراة. وفي 16 مايو 2022، انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا للفريق الألماني في يناير 2024، قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي.