الاتحاد يستهدف ضم الفرنسي جان ماتيو باهويا لاعب آينتراخت فرانكفورت

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي تقدم بعرض كبير لضم الفرنسي جان ماتيو باهويا، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، لتعزيز خط وسطه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للصحفي الإيطالي رودي غاليتي، فإن نادي الاتحاد تقدم بعرض كبير لنادي آينتراخت فرانكفورت لكسب خدمات اللاعب الفرنسي الشاب، لكنه قوبل بالرفض.
وكتب الخبير في سوق انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على منصة (أكس): "قدم نادي الاتحاد عرضًا بقيمة 60 مليون يورو لضم باهويا، رفضه نادي آينتراخت فرانكفورت".
وأضاف رودي غاليتي أن نادي آينتراخت فرانكفورت قدّر قيمة لاعبه بحوالي 80 مليون يورو، في حين فضل جان ماتيو - الذي بدأ الموسم بشكل رائع بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة واحدة في 3 مباريات - البقاء ولعب دوري أبطال أوروبا مع ناديه.
ويعد باهويا أحد خريجي أكاديمية الشباب في نادي أنجيه، وكان هداف فريق تحت 17 عامًا مع أنجيه برصيد 30 هدفًا في 25 مباراة. وفي 16 مايو 2022، انضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا للفريق الألماني في يناير 2024، قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي.