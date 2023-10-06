أندية سعودية تتنافس لضم توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ في يناير القادم

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أنه من الأرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لمولر مع النادي الألماني، كما ذكرت تقارير أخرى أن اللاعب الألماني مهتم أكثر باللعب في نادٍ كبير بأوروبا.