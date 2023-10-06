رياضة
أندية سعودية تتنافس لضم توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ في يناير القادم
كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن تنافس عدة أندية سعودية للتعاقد مع الألماني توماس مولر، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، فإن هناك تنافسًا بين عدة أندية سعودية لضم توماس مولر في يناير المقبل.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أنه من الأرجح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لمولر مع النادي الألماني، كما ذكرت تقارير أخرى أن اللاعب الألماني مهتم أكثر باللعب في نادٍ كبير بأوروبا.
ويلعب مولر صاحب الـ34 عامًا، كمهاجم، وكلاعب وسط مهاجم، وانضم لنادي بايرن ميونيخ الألماني منذ 2008، كما يلعب للمنتخب الألماني منذ 2010