حال مغادرة "تاليسكا".. "النصر" يستهدف التعاقد مع لاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس

كشف موقع "estadiodeportivo" عن اهتمام نادي النصر، بالتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية الإسباني، خلال الفترة المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن لاعب إشبيلية، هو أحد أبرز الخيارات لمسؤولي النصر إذا غادر البرازيلي أندرسون تاليسكا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت تقارير أخرى أن إدارة النصر تَلَقّت العديد من العروض الجادة للتعاقد مع تاليسكا، كما عَمِلَ مسؤولو النادي السعودي على دراسة العروض، بناءً على طلب لويس كاسترو.
وانضم لوكاس أوكامبوس البالغ من العمر 29 عامًا، لإشبيلية في 2019، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2019.
وسبَق له اللعب للعديد من الأندية مثل: ريفر بليت، وموناكو، وأولمبيك مارسيليا، وجنوى (إعارة)، وإيه سي ميلان (إعارة)، وأياكس أمستردام (إعارة).