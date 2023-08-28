حال مغادرة "تاليسكا".. "النصر" يستهدف التعاقد مع لاعب إشبيلية لوكاس أوكامبوس

وأوضحت تقارير أخرى أن إدارة النصر تَلَقّت العديد من العروض الجادة للتعاقد مع تاليسكا، كما عَمِلَ مسؤولو النادي السعودي على دراسة العروض، بناءً على طلب لويس كاسترو.