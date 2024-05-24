العين الإماراتي يتطلع لخطف اللقب القاري للمرة الثانية.. ويوكوهاما مارينوس الياباني لأول ألقابه

يتطلع نادي العين الإماراتي لخطف اللقب القاري عندما يتقابل مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني اليوم السبت على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت قبل أسبوعين، قد حقق فيها يوكوهاما مارينوس الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب يوكوهاما الدولي.
ويأمل العين تحقيق اللقب الثاني في تاريخ البطولة بعد أن تُوج بلقب النسخة الأولى لدوري أبطال آسيا بنظامها الحالي موسم 2002-2003. علمًا بأنه خسر نهائي نسختَي 2005 و2016.
ونجح الفريق الإماراتي في الاستفادة بشكل مميز من اللعب على أرضه هذا العام؛ إذ حقق انتصارات في الأدوار الإقصائية أمام ناساف الأوزبكي (دور الـ16)، والنصر السعودي (ربع النهائي)، والهلال السعودي (قبل النهائي)، لكنه يتوجب عليه أن يعوض خسارته في مباراة الذهاب، ويأمل في أن يصبح ثاني فريق بتاريخ دوري أبطال آسيا ينجح في تعويض خسارة مباراة الذهاب بعد الاتحاد السعودي الذي خسر عام 2004 ذهابًا على أرضه 1-3 أمام سيونغنام إيلهوا تشونما الكوري قبل أن يفوز إيابًا 5-0.
وفي المقابل يطمح يوكوهاما لمواصلة المشاركة التاريخية في البطولة؛ إذ نجح للمرة الأولى في تجاوز دور الـ16، وتابع المشوار ليبلغ النهائي.
الجدير ذكره أن الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف سيقوم بإدارة المباراة، وهو يعتبر ضمن أبرز حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكان ضمن 74 حكمًا شاركوا في إدارة مباريات كأس آسيا في وقت سابق من هذا العام، كما شارك بانتظام خلال الفترة الماضية في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية.
ويشارك في إدارة المباراة أيضًا الحكمان المساعدان أندري تسابينكو وتيمور غايونولين من أوزبكستان، إلى جانب مواطنهما رستم لطفولين حكمًا رابعًا، وسنجر شايسوبوف حكمًا مساعدًا احتياطيًّا.
وينضم إلى طاقم الحكام في غرفة عمليات الفيديو الصيني فو مينغ حكم فيديو مساعدًا، والتايلاندي سيفاكورون بو-أودوم مساعدًا لحكم الفيديو.