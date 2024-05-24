العين الإماراتي يتطلع لخطف اللقب القاري للمرة الثانية.. ويوكوهاما مارينوس الياباني لأول ألقابه

ونجح الفريق الإماراتي في الاستفادة بشكل مميز من اللعب على أرضه هذا العام؛ إذ حقق انتصارات في الأدوار الإقصائية أمام ناساف الأوزبكي (دور الـ16)، والنصر السعودي (ربع النهائي)، والهلال السعودي (قبل النهائي)، لكنه يتوجب عليه أن يعوض خسارته في مباراة الذهاب، ويأمل في أن يصبح ثاني فريق بتاريخ دوري أبطال آسيا ينجح في تعويض خسارة مباراة الذهاب بعد الاتحاد السعودي الذي خسر عام 2004 ذهابًا على أرضه 1-3 أمام سيونغنام إيلهوا تشونما الكوري قبل أن يفوز إيابًا 5-0.