رئيس اتحاد القدم "المسحل" : "إنريكي" ليس ضمن خياراتنا لقيادة الأخضر .. وأتمنى مشاهدة "ميسي" في دورينا

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدرب الإسباني لويس أنريكي ليس من ضمن الخيارات المطروحة لاختيار مدرب المنتخب السعودي الأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في بداية شهر 7 ميلادي وهو مدرب أوروبي.
وجاء حديث المسحل في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج (برا18) الذي يعرض على شبكة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية.
وأضاف هناك عدة معايير لاختيار مدرب المنتخب الأول منها أن يكون له اسم محترم جدًا في عالم الكرة المستديرة وأن تكون له بصمة في أي محطة تدريبية قادها إضافة أن يكون فكره الكروي يناسب الكرة السعودي ومطلع عليها وأنه مازال لديه الطموح لتحقيق الإنجازات.
وتابع لدينا ثلاثة خيارات حيث وصلت مع اثنين منهم إلى مراحل نهائية وهم ينتمون للمدرسة الأوروبية، مؤكدًا أن رحيل هيرفي رينارد عن صفوف الأخضر جاء نتيجة رغبته في تدريب منتخب بلاده النسائي بعد أن عرض عليه الاتحاد الفرنسي الجديد المنصب حيث تم الوصول معه إلى مفاهمة معينة تم من خلالها حفظ حقوقنا ولا يوجد أي خلاف معه وما زلنا على تواصل.
وأوضح المسحل حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي حول استضافة كأس العالم 2030 فنحن لا شك نطمح أن نستضيف أكبر البطولات العالمية من دون شك فوزًا باستضافة كأس آسيا 2027 والمنافسة على استضافة كأس آسيا للسيدات 2026 حصولنا على احتضان بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل للمرة الأولى بتاريخ المملكة طموح مستحق وأكيد سنسعى إلى التقدم بملف بحجم استضافة كأس العالم وإلى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي حيث ننتظر اللوائح التي ستصدر فيما يخص شروط التقدم لكن أوكد أن استضافة أي بطولة عالمية حق مشروع لنا.
وكشف أن ملف جلب أفضل النجوم العالميين ليس لدى اتحاد القدم، حيث هناك رغبة كبيرة في استقطاب أفضل النجوم العالميين، وهذا الشيء سيثري الكرة السعودية وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على تطور دورينا، حيث بات الدوري السعودي مشاهد في أغلب دول العالم بعد استقطاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كما أن فوزنا على الأرجنتين في كأس العالم حقق نقلة نوعية في المشاهدات لدورينا.
وأفاد ليس لدي أي أخبار عن قدوم ميسي وأتمنى أن أشاهده بالدوري السعودي لأن ذلك سيكمل القفزة النوعية لدورينا بعد التعاقد مع رونالدو.
وختم رئيس الاتحاد السعودي حديثه بالقول الفترة القادمة ستكون هناك إدارة خدمة العملاء لنستمع إلى ملاحظات الإعلام والجمهور السعودي لنرتقي بالكرة السعودية.