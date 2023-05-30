رئيس اتحاد القدم "المسحل" : "إنريكي" ليس ضمن خياراتنا لقيادة الأخضر .. وأتمنى مشاهدة "ميسي" في دورينا

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدرب الإسباني لويس أنريكي ليس من ضمن الخيارات المطروحة لاختيار مدرب المنتخب السعودي الأول، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في بداية شهر 7 ميلادي وهو مدرب أوروبي.

وجاء حديث المسحل في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج (برا18) الذي يعرض على شبكة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية.