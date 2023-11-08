كبار أندية السعودية يستهدفون التعاقدَ مع "كاسيميرو"

انضمّ "كاسيميرو" البالغ من العمر "33" عامًا، والذي لعب في مركز الوسط الدفاعي لنادي مانشستر يونايتد منذ أغسطس 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2011.