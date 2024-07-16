غداً أخضر الشاطئية يفتتح بطولة الدوري الأوروبي بمواجهة الإمارات

ميدانياً؛ اختتم "أخضر الشاطئية" اليوم الثلاثاء، استعداداته وتحضيراته لمباراة منتخب الإمارات، وذلك بإجراء حصة تدريبية رئيسية على الملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي ركز خلال الحصة التدريبية على النهج الذي سينتهجه في المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.