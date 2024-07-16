غداً أخضر الشاطئية يفتتح بطولة الدوري الأوروبي بمواجهة الإمارات

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً الأربعاء، مباريات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دولة جورجيا في الفترة من 17 إلى 28 يوليو الجاري.
ويلتقي "أخضر الشاطئية" نظيره منتخب الإمارات على الملعب الرملي لشاطئ أرينا باتومي في افتتاح مباريات البطولة التي يشارك فيها 7 منتخبات وزعوا على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات جورجيا ولاتفيا والمجر، فيما ضمت الثانية منتخبات السعودية وأوكرانيا والإمارات ولبنان.
ميدانياً؛ اختتم "أخضر الشاطئية" اليوم الثلاثاء، استعداداته وتحضيراته لمباراة منتخب الإمارات، وذلك بإجراء حصة تدريبية رئيسية على الملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، الذي ركز خلال الحصة التدريبية على النهج الذي سينتهجه في المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.