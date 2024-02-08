دون خلافات.. "كورنادو" يتلقى عرضاً برازيلياً بعد فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد

بعد فسخ عقده مع مسؤولي الاتحاد تلقى البرازيلي إيغور كورنادو عرضاً رسمياً من نادي كورينثيانز البرازيلي لضمه بالفترة المقبلة.
وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس" أمس الأربعاء فسخ تعاقده مع اللاعب البرازيلي بالتراضي بعد الاتفاق على الأمور المالية، عقب مسيرة 3 سنوات مع الفريق السعودي.
وقال الصحفي "برونو إندرادي" أن كورينثيانز البرازيلي قدم عرضاً لكورنادو بلغت قيمته نحو 7 ملايين يورو (37.5 مليون ريال برازيلي) لمدة عامين .
وفي نفس السياق أكدت "دايسي براندينو" وكيلة كورنادو أن الخلاف الداخلي بين اللاعب ونادي الاتحاد غير صحيح، مشددةً على أن كل شيء تم بشكل احترافي ومحترم أثناء عملية فسخ العقد بين الطرفين.
وانضم إيغور كورنادو صاحب الـ31 عاماً، لنادي الاتحاد السعودي منذ يوليو 2021 قادماً من الشارقة الإماراتي مقابل 12 مليون يورو .