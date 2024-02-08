دون خلافات.. "كورنادو" يتلقى عرضاً برازيلياً بعد فسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد

وفي نفس السياق أكدت "دايسي براندينو" وكيلة كورنادو أن الخلاف الداخلي بين اللاعب ونادي ‎الاتحاد غير صحيح، مشددةً على أن كل شيء تم بشكل احترافي ومحترم أثناء عملية فسخ العقد بين الطرفين.