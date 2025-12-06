"بيلوفسكي" يفتتح الجولة الخامسة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 بانتصار كبير

اختتمت منافسات السباق الأول ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي استضافتها حلبة كورنيش جدة، أسرع حلبة شوارع في العالم، بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وعقب نهاية السباق، توّج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، البريطاني كيت بيلوفسكي سائق فريق "بيكس" بالمركز الأول، والهندي آري بانسال سائق فريق "ماي كار" بالمركز الثاني، واللبناني كريستوفر فغالي من فريق "ريد بُل" بالمركز الثالث. كما نال بيلوفسكي جائزة السائق المبتدئ، في حين فازت الهولندية نينا جادمان من فريق "فالفولين" بجائزة أفضل متسابقة.
وفيما يتعلق بالنتائج، تلقّى عبدالله كامل عقوبة زمنية (5 ثوانٍ) ما أدى إلى تراجعه أربعة مراكز، لينهي السباق في المركز التاسع. وفي المقابل، واجهت البريطانية رايتشل روبرتسون، سائقة فريق "أستوب"، مشكلات تقنية أجبرتها على الانسحاب من السباق في اللفة الثانية.
وكانت التصفيات التأهيلية الأولى قد شهدت صراعًا قويًا على مركز الانطلاق الأول بين السائقين آري بانسال وكيت بيلوفسكي؛ حيث نجح بانسال في خطف قطب الانطلاق بعد أداء متميز، تفوّق به على بيلوفسكي الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء عبدالله كامل ثالثًا، فيما احتل تيبو رامايكرز المركز الرابع، وأكمل كريستوفر فغالي قائمة المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.