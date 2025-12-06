"بيلوفسكي" يفتتح الجولة الخامسة من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 بانتصار كبير

وكانت التصفيات التأهيلية الأولى قد شهدت صراعًا قويًا على مركز الانطلاق الأول بين السائقين آري بانسال وكيت بيلوفسكي؛ حيث نجح بانسال في خطف قطب الانطلاق بعد أداء متميز، تفوّق به على بيلوفسكي الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء عبدالله كامل ثالثًا، فيما احتل تيبو رامايكرز المركز الرابع، وأكمل كريستوفر فغالي قائمة المراكز الخمسة الأولى على شبكة الانطلاق.