"رونالدو" ينفي التوقيع لنادي "النصر"

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن إتمام صفقة انتقاله إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأجاب كريستيانو رونالدو عن السؤال أثناء خروجه من الملعب بعد انتهاء المباراة بشأن توقيعه للنصر، ليقتصر في إجابته قائلًا: "لا، هذا ليس صحيحًا".
وأشار الصحفي "بيدرو سيبولفيدا" بجريدة إس أي سي البرتغالية، إلى أن كريستيانو رونالدو سيرفض عرض النصر البالغ 200 مليون يورو للموسم الواحد.
وشدد الصحفي "سيبولفيدا" على أن رونالدو لا يبحث عن المال؛ إنما يريد المشروع المثالي لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، ولا تزال أولوياته حتى الآن اللعبَ في أوروبا وليس اللعب في آسيا.