"رونالدو" ينفي التوقيع لنادي "النصر"

وشدد الصحفي "سيبولفيدا" على أن رونالدو لا يبحث عن المال؛ إنما يريد المشروع المثالي لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، ولا تزال أولوياته حتى الآن اللعبَ في أوروبا وليس اللعب في آسيا.