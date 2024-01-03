وزارة الرياضة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقعان اتفاقية لتخصيص المنشآت الرياضية بالجامعة

وتضمنت الاتفاقية تخصيص المنشآت الرياضية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، لصالح وزارة الرياضة لمدة (10) سنوات ميلادية، على أن يتم العمل على تطويرها وتهيئتها من قبل الوزارة، وفق أعلى المواصفات الهندسية، والتنسيق بين الطرفين لتمكين الفرق الرياضية التابعة للجامعة من الاستفادة من المنشآت الخاصة بالوزارة، خلال فترة الأعمال والتطوير، بحسب البنود المنصوص عليها في الاتفاقية.