كأس العالم قطر 2022.. كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف النهائي

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي شهد هدف البرازيل في نهاية الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب نيمار في الدقيقة 105 قبل أن يتعادل بيتكوفيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 116.