كأس العالم قطر 2022.. كرواتيا تقصي البرازيل وتتأهل لنصف النهائي

نجح المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022, عقب تغلبه على المنتخب البرازيلي.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب المدينة التعليمية في الدور ربع النهائي من المونديال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.
وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان للوقت الإضافي الذي شهد هدف البرازيل في نهاية الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب نيمار في الدقيقة 105 قبل أن يتعادل بيتكوفيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 116.
واحتكم المنتخبان بعد ذلك لركلات الترجيح التي أسفرت عن فوز المنتخب الكرواتي بعد تألق من الحارس ليفاكوفيتش.
بتلك النتيجة تتأهل كرواتيا إلى الدور قبل النهائي، لتنتظر الفائز من منتخبي هولندا والأرجنتين في مباراتهما التي ستقام مساء اليوم.