أخضر الصالات إلى نيوم للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية 2024

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً الاثنين، إلى مدينة نيوم، للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال التي ستقام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، على الملعب الترابي لشاطئ نيوم.