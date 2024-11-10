أخضر الصالات إلى نيوم للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية 2024

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، غداً الاثنين، إلى مدينة نيوم، للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال التي ستقام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، على الملعب الترابي لشاطئ نيوم.
وكان الجهاز الفني لأخضر الشاطئية، الذي يقوده (البرازيلي) قوقا زولوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين المختارين للسفر إلى نيوم والبالغ عددهم 12 لاعباً وهم: محمد العجمي وحسن جمال وفهد الحمد وربيع سفياني وأحمد الهمامي وخالد المولد وخالد وهيب وإسلام سراج وبلال بودة وقاسم ديباجي ووليد اليوبي وسلمان الرشيدي.
يذكر أن قرعة بطولة كأس نيوم الدولية 2024، للرجال التي أُجريت في سبتمبر الماضي، أوقعت "أخضر الشاطئية" في المجموعة A بجانب منتخبات الإمارات وألمانيا وإنجلترا.
تجدر الإشارة إلى أن أخضر الشاطئية يحتل المرتبة 24 عالمياً حسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخراً.