قبل لقاء الهلال والوداد اليوم.. تاريخ مونديالي حافل بصدامات بطلي آسيا وأفريقيا

تشهد بطولة كأس العالم للأندية مواجهة مرتقبة بين الهلال السعودي بطل آسيا، والوداد المغربي بطل أفريقيا، ضمن منافسات الدور الثاني بالمونديال، مساء اليوم السبت.
وتتجدّد المواجهة بين بطلي آسيا وأفريقيا في كأس العالم للأندية، بالصدام الذي يدور بين الهلال والوداد.
وجمعت العديد من المواجهات بطلي آسيا وأفريقيا في كأس العالم للأندية، وبدأت في النسخة الأولى عام 2000 بين النصر السعودي بطل السوبر الآسيوي، والرجاء المغربي بطل أفريقيا.
وفاز النصر وقتها بنتيجة 4-3، وسجل للنصر فؤاد أنور وأحمد بهجة وفهد البيشي وموسى صايب، بينما أحرز للرجاء البيشي في مرماه وبوشعيب المباركي وطلال القرقوري.
وتجدد الموعد في نسخة 2005 بين الأهلي المصري بطل أفريقيا واتحاد جدة بطل آسيا في الدور الثاني للمونديال، وفاز العميد بهدف محمد نور وصعد وقتها للمربع الذهبي.
وتقابل النجم الساحلي التونسي بطل أفريقيا مع أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، في لقاء تحديد المركز الثالث بنسخة 2007، وفاز الفريق الياباني بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.
وتفوق بوهانج الكوري الجنوبي بطل آسيا، على مازيمبي الكونغولي بطل أفريقيا في الدور الثاني لنسخة 2009 بنتيجة 2-1، وتغلب السد القطري بطل آسيا على الترجي التونسي بطل أفريقيا بنفس النتيجة في الدور الثاني لنسخة 2011.
واستمر التفوق الآسيوي بفوز جوانجزو إيفرجراند الصيني، على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 في الدور الثاني لنسخة 2013، قبل أن يكسر وفاق سطيف الجزائري القاعدة في لقاء تحديد المركز الخامس لنسخة 2014 بالفوز بركلات الترجيح 5-4 على ويسترن سيدني الأسترالي بطل آسيا.
وخسر صن داونز الجنوب أفريقي، على يد جيونبوك الكوري الجنوبي بطل آسيا، في لقاء تحديد المركز الخامس لنسخة 2016 بنتيجة 1-4. كما خسر الوداد المغربي بطل أفريقيا أمام أوراوا ريد دياموندز بطل آسيا بنتيجة 2-3 في لقاء تحديد المركز الخامس لنسخة 2017.
وتغلب الهلال السعودي بطل آسيا على الترجي التونسي بطل أفريقيا بنتيجة 1-0 في الدور الثاني لنسخة 2019.
لكن الأهلي المصري حقق أكبر فوز لبطل أفريقيا على بطل آسيا، بتغلبه على الهلال السعودي بنتيجة 4-0 في لقاء تحديد المركز الثالث في نسخة 2021.