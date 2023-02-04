قبل لقاء الهلال والوداد اليوم.. تاريخ مونديالي حافل بصدامات بطلي آسيا وأفريقيا

وجمعت العديد من المواجهات بطلي آسيا وأفريقيا في كأس العالم للأندية، وبدأت في النسخة الأولى عام 2000 بين النصر السعودي بطل السوبر الآسيوي، والرجاء المغربي بطل أفريقيا.