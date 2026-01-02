تعرف على تشكيلة كلاسيكو الأهلي والنصر

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، والألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن القائمة التي سيخوض بها الفريقان قمة الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويلتقي الفريقان مساء يوم الجمعة على أرضية ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث أُسندت قيادة الكلاسيكو المنتظر إلى طاقم تحكيم أوروبي، بقيادة الحكم البوسني عرفان بيليتو.
ويدخل النصر المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، جمعها من 10 انتصارات مقابل تعادل وحيد في الجولة الماضية أمام الاتفاق، فيما يدخل أصحاب الأرض اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، جمعوها من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل خسارة واحدة.
واختار المدير الفني البرتغالي قائمة النصر المكوّنة من:
نواف العقيدي (حراسة المرمى)، سلطان الغنام، إينيغو مارتينيز، عبدالله العمري، سعد الناصر، مارسيلو بروزوفيتش، أنغيلو غابرييل، ويسلي تيكسيرا، كينغسلي كومان، جواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو.
وفي المقابل، اختار يايسله تشكيلة مكوّنة من:
عبدالرحمن الصابني (حراسة المرمى)، علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي، زياد الجهني، فالنتين أتانجالا، ماتيوس غونسالفيس، فراس البريكان، جالينيو، وإيفان توني.