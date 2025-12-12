اكتمال عقد نصف نهائي كأس العرب 2025.. تعرف على موعد المباراتين

وكان المنتخب السعودي قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، عقب التمديد، في ثاني مباريات الدور ربع النهائي التي أُقيمت يوم الخميس على ملعب لوسيل الدولي. وسجل هدفي المنتخب السعودي فراس البريكان في الدقيقة (58) من ركلة جزاء، ومحمد كنو في الدقيقة (115)، فيما أحرز عدي الدباغ هدف المنتخب الفلسطيني في الدقيقة (64).