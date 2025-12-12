اكتمال عقد نصف نهائي كأس العرب 2025.. تعرف على موعد المباراتين

اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025، بعد تأهل منتخب الإمارات إلى الدور نصف النهائي، عقب إقصائه نظيره الجزائري، حامل اللقب، بركلات الترجيح بنتيجة (7-6)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب البيت بمدينة الخور، في ختام مواجهات الدور ربع النهائي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
وتقدم المنتخب الجزائري عن طريق لاعبه عادل بولبينة في الدقيقة (46)، قبل أن يدرك منتخب الإمارات التعادل بواسطة برونو دي أوليفيرا في الدقيقة (64). وبعد انتهاء الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة، احتكم المنتخبان إلى ركلات الجزاء التي حسمها المنتخب الإماراتي لصالحه بنتيجة (7-6).
كما تأهل المنتخب الأردني لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعدما تجاوز نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أُقيمت الجمعة على ملعب المدينة التعليمية ضمن الدور ربع النهائي. وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة (41).
وكان المنتخب السعودي قد بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، عقب التمديد، في ثاني مباريات الدور ربع النهائي التي أُقيمت يوم الخميس على ملعب لوسيل الدولي. وسجل هدفي المنتخب السعودي فراس البريكان في الدقيقة (58) من ركلة جزاء، ومحمد كنو في الدقيقة (115)، فيما أحرز عدي الدباغ هدف المنتخب الفلسطيني في الدقيقة (64).
وشهدت المباراة أداءً بدنيًا عاليًا من الفريقين على مدار 120 دقيقة، بعد انتهاء الوقتين الأصليين بالتعادل (1-1)، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين لم يقلّا حماسة عن الوقت الأصلي، حسمهما الأخضر السعودي بهدف محمد كنو في الشوط الإضافي الثاني.
وبلغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه على نظيره السوري بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت يوم الخميس على ملعب خليفة الدولي ضمن منافسات الدور ربع النهائي. وسجل هدف الفوز اللاعب وليد أزارو في الدقيقة (79).
وبعد إسدال الستار على منافسات دور الثمانية من البطولة، المقامة حاليًا في الدوحة وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، تحددت مواجهات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأردني، فيما يواجه منتخب الإمارات نظيره المغربي، يوم الاثنين المقبل.
- المغرب × الإمارات: على ملعب خليفة الدولي، عند الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة.
- السعودية × الأردن: على ملعب البيت في الخور، عند الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
ويُقام النهائي يوم الخميس 18 من الشهر ذاته، عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لوسيل الدولي.