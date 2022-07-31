عرض ضخم من أحد أندية المملكة لضمّ برايثوايت مهاجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود عرض مادي ضخم من أحد أندية المملكة العربية السعودية، لضم الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة الإسباني.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية المقرّبة من إدارة برشلونة تقريرًا قالت فيه: إن برايثوايت تلقّى عرضًا ضخمًا خلال الساعات الماضية من نادٍ عربي، والأقرب من السعودية؛ وفقًا لمصادر الصحيفة.
ولم تكشف الصحيفة الكتالونية عن اسم النادي، ولكنها أكدت أنه نادٍ كبير في المملكة العربية السعودية.
وأكدت الصحيفة الكتالونية أن مارتين برايثوايت يفكر جديًّا في قبول العرض في حالة إنهاء العلاقة بشكل ودّي بينه وبين برشلونة، والحصول على الاستغناء الخاص به مجانًا؛ حيث ستكون قيمة الصفقة كاملة بحوزة اللاعب دون حصول برشلونة على أي أموال.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة كان يرغب في الحصول على مقابل نظير رحيل برايثوايت، لكن العلاقات المتوتّرة بين الطرفين دفعت النادي الكتالوني للموافقة على رحيله مجانًا.
وشدّدت الصحيفة على أن برشلونة يفكّر في إنهاء التعاقد مع المهاجم الدنماركي، وخاصة أن راتبه المالي كبير ويُرهق خزينة النادي؛ مما سيوفر بلا شك مصادرَ مالية يحتاجها النادي الكتالوني بشدة، رغم أنه سيتسبّب في خسارة 18 مليون يورو؛ وهي القيمة التي دفعها برشلونة مقابل فسخ تعاقد اللاعب مع ليغانيس.