عرض ضخم من أحد أندية المملكة لضمّ برايثوايت مهاجم برشلونة

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن مارتين برايثوايت يفكر جديًّا في قبول العرض في حالة إنهاء العلاقة بشكل ودّي بينه وبين برشلونة، والحصول على الاستغناء الخاص به مجانًا؛ حيث ستكون قيمة الصفقة كاملة بحوزة اللاعب دون حصول برشلونة على أي أموال.