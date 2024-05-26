دوري روشن: التعاون والاتحاد لخطف بطاقة السوبر .. أبها والرياض والطائي والأخدود لتفادي الهبوط

الاتحاد على الرغم من أنه مطالب بتحقيق الفوز لكي ينضم إلى قائمة الكبار في كأس السوبر السعودي إلا أنه لا يملك أمره بيده حيث يحتاج إلى تعثر التعاون لضمان مشاركته وإسعاد جماهيره غير الراضية عن نتائج الفريق هذا الموسم حيث خرج خالي الوفاض من جميع البطولات.