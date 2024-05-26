دوري روشن: التعاون والاتحاد لخطف بطاقة السوبر .. أبها والرياض والطائي والأخدود لتفادي الهبوط

يُسدل الستار عن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين، بإقامة 9 مباريات، في الجولة الـ34 والأخيرة بتوقيت واحد وهو التاسعة مساءً.
وتتجدد الإثارة حتى إطلاق قضاة الملاعب صافرتهم معلنة انتهاء الموسم في ظل الصراع المحتدم للهروب من شبح الهبوط وكذلك معرفة هوية آخر المشاركين في بطولة كأس السوبر السعودي 2025.
في قمة مباريات صراع الهبوط من شبح الهبوط يبحث الطائي صاحب المركز السادس عشر بـ31 نقطة عن بطاقة البقاء في دوري الأضواء حينما يستضيف الأخدود صاحب المركز السابع عشر بـ30نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل.
يدخل الطائي المباراة ومصيره ليس في يده حيث يحتاج إلى الفوز ولا شيء غيره إذا ما أراد مواصلة مسيرته في دوري المحترفين للموسم الثالث على التالي لكن عليه انتظار ما تسفر عنه مواجهة فريقي أبها والرياض.
في المقابل الأخدود يأمل العودة إلى الجنوب بنقاط المباراة وبطاقة البقاء لكن عليه لتحقيق ذلك تجاوز مضيفه الطائي ومن ثم انتظار نتائج ما تسفر عنه باقي المباريات.
يرحل نادي الرياض صاحب المركز 14 برصيد 32 نقطة نحو المنطقة الشرقية لمقابلة الخليج القابع بمناطق الدفء بالمركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
يطمح الرياض لمواصلة رحلته في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي وللوصول إلى مراده فهو يحتاج إلى الفوز على مضيفه أو على أقل تقدير إلى التعادل في حال صبت باقي النتائج في مصلحته.
في حين الخليج يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية ينهي بها مباريات الموسم من أجل أفراح جماهيره أولاً وتحسين موقعه في سلم الترتيب ثانيًا.
يحل فريق أبها صاحب المركز الـ15برصيد 32 نقطة ضيفًا على الحزم أول الراحلين لدوري المظاليم والقابع في ذيل الترتيب بـ21 نقطة على ملعبه بمدينة الرس.
يتطلع فريق أبها المنتشي بفوزه على الخليج في الجولة الماضية والذي أنعش آماله في البقاء إلى مواصلة صحوته والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضمن بقاءه رسميًا في دوري المحترفين كما أن التعادل من الممكن أن يصب في مصلحته.
أما الحزم فبعد أن تأكد هبوطه رسميًا فإنه سيدخل المباراة دون ضغوطات لتحقيق فوز غاب عنه منذ الجولة 29 ليفرّح به جماهيره.
يأمل التعاون رابع الترتيب بـ56 نقطة خطف آخر بطاقة بطولة كأس السوبر السعودي حينما يلاقي ضيفه الاتفاق السادس بـ48 نقطة على أرض ملعبه بمدينة بريدة.
في حين يتطلع الاتفاق إلى الخروج بنتيجة إيجابية لكي تعكس ما وصل إليه الفريق من قوة هذا الموسم.
بعد أن ضمن النصر وصافة جدول الترتيب بـ79 نقطة يدخل "الكلاسيكو" أمام الاتحاد، بعيدًا عن الضغوط، يسعى إلى تقليص الفارق مع المتصدر إلى 11 نقطة في حال تعثره.
الاتحاد على الرغم من أنه مطالب بتحقيق الفوز لكي ينضم إلى قائمة الكبار في كأس السوبر السعودي إلا أنه لا يملك أمره بيده حيث يحتاج إلى تعثر التعاون لضمان مشاركته وإسعاد جماهيره غير الراضية عن نتائج الفريق هذا الموسم حيث خرج خالي الوفاض من جميع البطولات.
يحل بطل الدوري الهلال ضيفًا ثقيلاً "في الطائف" على الوحدة صاحب المركز 13 برصيد 36 نقطة، المباراة هي تحصيل حاصل للفريقين اللذين سيسعيان إلى تقديم مباراة تسعد الجماهير الحاضرة.
يلاقي الأهلي ثالث الترتيب بـ62 نقطة ضيفه الفيحاء الثامن بـ44 نقطة في مباراة نتيجتها لن تؤثر في جدول الترتيب حيث ضمن الأهلي المركز الثالث لكنه يأمل تقليص الفارق مع ثنائي المقدمة.
يستضيف الشباب التاسع بـ41 نقطة ضيفه الفتح السابع بـ 45 نقطة على ملعبه في الرياض، نتيجة المباراة ستكون تحصيل حاصل على اعتبار أن الفريقين ضمن مراكزهما الموجودين فيها حاليًا.
في مباراة لا تختلف عن سابقاتها يلتقي ضمك العاشر بـ40 نقطة مع ضيفه الرائد صاحب المركز الثاني عشر برصيد36 نقطة على ملعبه بمدينة خميس مشيط.