مدرب إنتر ميلانو الإيطالي يرفض تدريب النصر

كشفت تقاريرُ صحفية إيطالية عن رفض المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي عرضًا من نادي النصر لقيادته الفنية الموسم المقبل.
وقال الصحفي "ألفريدو بيدولا": إن المدرب "سيموني إنزاغي" مدرب إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضًا كبيرًا من النصر لتولّى قيادة الفريق الفنية بالفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكر الصحفي: فإن النادي السعودي قد أرسل مندوبين إلى إيطاليا، وإن عرض النصر بلغ 20 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المكافآت لكل موسم.
وقدم "إنزاغي" البالغ من العمر 48 عامًا، مع فريق إنتر ميلان؛ مستويات جيدة، قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.
وتولّى "سيموني إنزاغي" القيادة الفنية للفريق الإيطالي في يناير 2021، وسبق له تدريب لاتسيو الإيطالي فى الفترة من 2010، وحتى 2021.