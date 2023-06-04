نهائي أبطال إفريقيا الليلة.. هنا تاريخ لقاءات الأهلي المصري والوداد المغربي

المواجهة الأولى بين الأهلي والوداد كانت في دور المجموعات لنسخة 2011، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 3- 3 في القاهرة، قبل التعادل 1- 1 في المغرب، وخرج الأهلي وقتها من دوري أبطال إفريقيا، مقابل تأهل الوداد البيضاوي للمربع الذهبي.