اليابان تهزم الصين بثلاثية وتقدّم خدمة للأخضر السعودي

حقّق منتخبُ اليابان الأول لكرة القدم انتصارًا جديدًا بعدما تغلّب خارج ملعبه على نظيره منتخب الصين بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الثلاثاء، على ملعب شيامن ايرغت في شيامن، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
أهداف اليابان سُجّلت عن طريق: كوكي أوغاوا "39 و54"، وكو ايتاكورا "45+6"، في حين أحرز لين ليانغمين "48" هدف الصين الوحيد.
وفي مباراة ثانية ضمن ذات المجموعة، يوم الثلاثاء أيضًا، فازت إندونيسيا على السعودية "2-0" في جاكرتا، على أن تتقابل لاحقًا البحرين مع أستراليا في الرفاع.
وابتعدت اليابان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ستّ مباريات، مقابل 6 نقاط لكلٍّ من: أستراليا التي لعبت خمس مباريات، وإندونيسيا والسعودية والصين، و5 للبحرين.