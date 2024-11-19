اليابان تهزم الصين بثلاثية وتقدّم خدمة للأخضر السعودي

حقّق منتخبُ اليابان الأول لكرة القدم انتصارًا جديدًا بعدما تغلّب خارج ملعبه على نظيره منتخب الصين بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الثلاثاء، على ملعب شيامن ايرغت في شيامن، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.