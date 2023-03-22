تحضيرًا لمواجهة فنزويلا.. الأخضر يكثف تحضيراته في معسكر جدة

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.