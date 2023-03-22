تحضيرًا لمواجهة فنزويلا.. الأخضر يكثف تحضيراته في معسكر جدة

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في معسكره المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023.
ويستعد الأخضر لخوض وديته الأولى في معسكر جدة أمام منتخب فنزويلا، غدًا الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير عبد الله الفيصل تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يجري مناورة على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، انتظم اللاعب أسامة المرمش في معسكر الأخضر وشارك في الحصة التدريبية، فيما واصل اللاعب حسان التمبكتي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، كما اكتفى اللاعب "عبدالرحمن العبود" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.