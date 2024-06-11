لتدعيم صفوفه.. "النصر" يجهز عرض الـ100 مليون يورو لضم مدافع ريال مدريد

تنوي إدارة نادي النصر، تقديم عرض ضخم لأحد نجوم ريال مدريد الإسباني؛ لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وبحسب ما كشف عنه الصحفي "خوسيه ألفاريز" في قناة التشيرينغيتو؛ فإن إدارة النصر تستهدف التعاقد مع الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد هذا الصيف.
وأضاف أن النصر بصدد تقديم عرض يقدر بنحو 100 مليون يورو لمدة 4 مواسم من أجل الحصول على خدمات اللاعب.
وتسعى إدارة النصر بقيادة لويس كاسترو، للاستعداد للموسم الجديد بالتعاقد مع أفضل اللاعبين العالميين؛ للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والدولية.
ويلعب أنطونيو روديغر لصفوف ريال مدريد منذ 2022، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو.
وسبق للاعب الألماني صاحب الـ31 عامًا، تمثيل العديد من الأندية؛ أبرزها شتوتغارت، روما، كما يلعب للمنتخب الألماني منذ 2014.