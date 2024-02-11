تتويج ملّاك الهجن الإماراتيين بألقاب أشواط رموز مهرجان خادم الحرمين في فئة الـ"لقايا"

توّج الأميرُ فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم؛ ملّاكَ الهجن الإماراتيين الفائزين بألقاب أشواط رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في فئة الـ"لقايا"، الذي انطلقت نسخته الأولى الخميس الماضي، وينظّمها الاتحاد السعودي للهجن حتى الـ18 من شهر فبراير الجاري، على أرض ميدان الجنادرية في مدينة الرياض.