16 فريقًا يتأهل لجولات الربع نهائي من بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1

وجمعت بطولة موسم الرياض للبادل أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تأهل 16 فريقًا من 8 فرق للرجال و8 فرق للنساء، من بينهم اللاعبين واللاعبات الأعلى تصنيفًا في لعبة البادل عالميًا، كاللاعب أرتورو كويلو المصنف الأول عالميًا في بادل الرجال، واللاعب أليخاندرو غالان والمصنف الثاني عالميًا، إلى جانب خوان ليبرون الثالث على مستوى العالم. وتأهلت من بين الفِرق النسائية اللاعبة أريانا سانشيز المصنفة الأولى عالميًا في بادل النساء، واللاعبة باولا خوسيماريا المصنفة الثانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى جيما ترياي المصنفة الثالثة عالميًا في لعبة البادل.