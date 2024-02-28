16 فريقًا يتأهل لجولات الربع نهائي من بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1

حققت الفرق المتأهلة لجولات الإقصاء الفردي في اليوم الثالث من بطولة موسم الرياض للبادل Riyadh Season P1، نتائج لا مثيل لها تخللتها الكثير من المفاجآت واللحظات الحماسية. وتعد البطولة إحدى فعاليات موسم الرياض المقامة في منطقة بوليفارد سيتي، ويمكن حجز تذاكر حضور مباريات الأيام المتبقية والإطلاع على المزيد من التفاصيل عبر زيارة: webook.com/ar/events/p1-premier-padel-tournament-tickets
وجمعت بطولة موسم الرياض للبادل أفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، حيث تأهل 16 فريقًا من 8 فرق للرجال و8 فرق للنساء، من بينهم اللاعبين واللاعبات الأعلى تصنيفًا في لعبة البادل عالميًا، كاللاعب أرتورو كويلو المصنف الأول عالميًا في بادل الرجال، واللاعب أليخاندرو غالان والمصنف الثاني عالميًا، إلى جانب خوان ليبرون الثالث على مستوى العالم. وتأهلت من بين الفِرق النسائية اللاعبة أريانا سانشيز المصنفة الأولى عالميًا في بادل النساء، واللاعبة باولا خوسيماريا المصنفة الثانية على مستوى العالم، بالإضافة إلى جيما ترياي المصنفة الثالثة عالميًا في لعبة البادل.
وتنطلق غدًا في 29 فبراير جولات الربع نهائي للفرق المتأهلة في بطولة Riyadh Season P1 لهذا العام، ضمن أجواء يملؤها الترقب لمعرفة الفرق التي ستتاح لها فرصة الوصول لجولات النصف النهائي يوم 1 مارس.