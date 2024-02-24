في جولة يوم التأسيس: بأربعة أهداف.. الأهلي يقلب الطاولة على الطائي في ليلة تألق "فيرمينو"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، في "جولة يوم التأسيس".
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف.
أهداف المباراة بدأها المحترف برنارد منساه للطائي في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل فيرمينو للأهلي في الدقيقة 45+8.
وفي شوط المباراة الثاني نجح فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من عمر المباراة، قبل أن يضيف رياض محرز الهدف الثالث في الدقيقة 82، ثم يختتم فرانك كيسيه الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 88.
بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده من النقاط للنقطة رقم 43؛ فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة 18.