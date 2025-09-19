تالية حلواني تسجل التاريخ كأول لاعبة تمثل المنتخب السعودي للجمباز في بطولة دولية بالقاهرة

باتت تالية حلواني أول لاعبة تمثل المنتخب السعودي للجمباز في فئة الدرجة الأولى للسيدات، وذلك خلال مشاركتها، الجمعة، في بطولة الفراعنة الدولية المقامة حاليًا في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أعلنه الاتحاد السعودي للجمباز.
كما تأهلت لاعبتا المنتخب السعودي الأولمبي تالين عطية والغالية عزوز إلى نهائيات الجمباز الفني، التي تُقام منافساتها على الصالة المغطاة في ملعب القاهرة الدولي، في إنجاز جديد للرياضة النسائية السعودية.
وكان الثلاثي خالد المزين في منافسات "طاولة القفز"، وعلي آل مبيريك في "الحلق المتوازي"، وكاظم آل انتيف في "المتوازي"، قد تأهلوا في وقت سابق إلى نهائيات البطولة، التي تختتم في 21 سبتمبر الجاري.
ويشارك الأخضر السعودي في البطولة بـ 13 لاعبًا يمثلون مختلف الفئات السنية، من الدرجة الأولى مرورًا بالشباب ووصولًا إلى الناشئين، في حضور يعكس تنامي الاهتمام بهذه الرياضة وتوسع المشاركة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.