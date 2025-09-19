تالية حلواني تسجل التاريخ كأول لاعبة تمثل المنتخب السعودي للجمباز في بطولة دولية بالقاهرة

ويشارك الأخضر السعودي في البطولة بـ 13 لاعبًا يمثلون مختلف الفئات السنية، من الدرجة الأولى مرورًا بالشباب ووصولًا إلى الناشئين، في حضور يعكس تنامي الاهتمام بهذه الرياضة وتوسع المشاركة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.