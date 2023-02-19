في اجتماع عمومية الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الفيصل.. تشكيل التدقيق والمراجعة.. وتكريم المتميزين رياضياً 2022

وقال "الفيصل" في كلمته التي ألقاها في افتتاح الجمعية، إن عام 2022م شهد إنجازات كبيرة، كان أبرزها المشاركة في أولمبياد بكين الشتوي، وتحقيق 231 ميدالية متنوعة في الدورات والبطولات العالمية والآسيوية، مؤكداً أن هذا جاء بفضل دعم القيادة الحكيمة -حفظها الله-، حيث خطت المملكة خطوات متقدمة رياضياً ودولياً على مستوى الاستضافات الرياضية، والذي تمثل بالفوز باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029)، في تحد جديد للسعوديين.