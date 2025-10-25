بهدف "البندري".. "أخضر" السيدات يتغلب على نظيره السنغافوري وديًا في أبوظبي

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات على نظيره السنغافوري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب Sport 321 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وسجّلت البندري مبارك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ80 من مجريات الشوط الثاني، مانحةً الأخضر فوزًا معنويًا في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي للسيدات مباراة ودية ثانية أمام المنتخب السنغافوري، يوم الأربعاء المقبل على الملعب ذاته، ضمن معسكره المقام في أبوظبي، وذلك للوقوف على مستوى اللاعبات وجاهزيتهن الفنية والبدنية قبل المشاركة في البطولة الإقليمية القادمة.