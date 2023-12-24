تقارير: مدرب الاتحاد يتواصل مع أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي

وانتقل أليكسيس سانشيز البالغ من العمر 34 عامًا، إلى إنتر ميلان الإيطالي في أغسطس الماضي، قادمًا من أوليمبيك مارسيليا، كما يلعب للمنتخب التشيلي منذ 2006.