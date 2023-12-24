تقارير: مدرب الاتحاد يتواصل مع أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي

أكدت تقارير صحفية، تواصل الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد مع لاعب إنتر ميلان الإيطالي أليكسيس سانشيز، لضمه للفريق في الفترة القادمة.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "TNT Sports"؛ فإن غالاردو تحدث بالفعل مع التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، لبحث إمكانية التعاقد معه؛ إذ إن مدرب الاتحاد متحمس لوجوده في الفريق.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، اهتمام ناديَي الشباب والاتفاق بضم مهاجم إنتر ميلان.
وانتقل أليكسيس سانشيز البالغ من العمر 34 عامًا، إلى إنتر ميلان الإيطالي في أغسطس الماضي، قادمًا من أوليمبيك مارسيليا، كما يلعب للمنتخب التشيلي منذ 2006.
ويحتل الاتحاد حاليًا المركز السادس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 22 نقطة عن الهلال المتصدر.