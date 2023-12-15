من ضمنها الاتفاق السعودي.. الوحدة الإماراتي ينظم بطولة تجريبية دولية

كشف نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الجمعة، عن تنظيم بطولة تجريبية دولية بمشاركة 4 أندية عربية، الوحدة المستضيف، الاتفاق السعودي، الزمالك المصري، وأم صلال القطري، خلال الفترة من 18 يناير المقبل وحتى 24 من الشهر ذاته.