حلبة النار".. تجمع أبطال الوزن الثقيل.. وتجذب أنظار العالم إلى الرياض

تشهد مدينة الرياض هذه الأيام حراكاً سياحياً نشطاً، وتوافداً كبيراً من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها تزامناً مع بداية موسم الصيف؛ الذي يستمتع خلاله الزوار والسياح بسحر مدينة الرياض وأجوائها المميزة وأنشطتها الترفيهية وفعالياتها العالمية، بالإضافة إلى انتظار عشاق الملاكمة للحدث العالمي الكبير؛ الذي تستضيفه حلبة ملعب (المملكة أرينا) يوم 18 مايو المقبل، والذي يحتضن نزالاً يجمع بين بطلي العالم في الوزن الثقيل، الأوكراني أولكسندر أوسيك، والبريطاني تايسون فيوري، والذي أطلق عليه عشاق الملاكمة في العالم اسم (حلبة النار).
ويُعد النزال المنتظر هو الأول الذي يتنافس فيه الملاكمان على أربعة أحزمة عالمية، ومن موقع فوز للطرفين، حيث لم يتلق أي من اللاعبين أي هزائم من أي جهة، وقد سبق لهما النزال في السعودية، وتغلب أوسيك على البريطاني أنتوني جوشوا في أغسطس 2022 بجدة، كما فاز تايسون فيوري على منافسه الكاميروني فرانسيس انجانو في أكتوبر من العام الماضي.
يُقام نزال (حلبة النار)، الأكبر في عالم الملاكمة، ضمن فعاليات (موسم الرياض)، وتتم متابعته من جماهير الملاكمة في جميع أنحاء العالم، حيث يعد تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك هما أفضل ملاكمين في الوزن الثقيل في الوقت الراهن، فبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة تايسون فيوري، لعب 34 مباراة لم يهزم فيها، بينما فاز في 24 منها بالضربة القاضية، وتعادل في مباراة واحدة فقط، أما الملاكم الأوكراني أولكسندر أوسيك فلعب 21 مباراة فاز فيها جميعها، فيما حاز على 12 مباراة منها بالضربة القاضية.
وقد وفرت منصة "روح السعودية" للزوار والسياح فرصة شراء التذاكر للاستمتاع بنزال (حلبة النار) من خلال موقعها على الإنترنت: https://www.visitsaudi.com/ar/events/ring-of-fire
وبالإضافة إلى هذا الحدث العالمي الكبير، تحظى الرياض بحضور سياحي كبير من داخل المملكة، ومن المنطقة العربية ودول الخليج على مدار العام، للاستمتاع بفعالياتها وتجاربها المتنوعة التي تناسب كل الفئات والأعمار. كما يأتي هذا النشاط في وقت أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسراً من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عدداً من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.