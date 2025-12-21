14 نجمًا من دوري روشن يمثلون 9 منتخبات في كأس أمم أفريقيا 2025

يشارك 14 لاعبًا من دوري روشن السعودي مع منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، في نسخة تُعد رقم 35 في تاريخ البطولة، والتي انطلقت بصافرة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.