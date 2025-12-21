14 نجمًا من دوري روشن يمثلون 9 منتخبات في كأس أمم أفريقيا 2025

يشارك 14 لاعبًا من دوري روشن السعودي مع منتخبات بلدانهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية، في نسخة تُعد رقم 35 في تاريخ البطولة، والتي انطلقت بصافرة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا في المباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
ويمثل اللاعبون المشاركون خانات مختلفة في الملعب، منهم حارسا مرمى، ومدافعان، وأربعة لاعبي وسط، وستة مهاجمين، موزعين على 9 منتخبات وطنية.
استضافة مغربية واسعة
تقام البطولة على 9 ملاعب في ست مدن مغربية، أبرزها ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، الذي يحتضن الافتتاح والنهائي، ويتسع لنحو 69,500 متفرج.
حضور لافت في المجموعات
تميزت المجموعة الأولى بتواجد مكثف للاعبي دوري روشن في جميع مبارياتها، فيما غاب المدافع النيجيري ويليام تروست إيكونغ، لاعب الخلود، بعد اعتزاله الدولي مطلع ديسمبر الجاري، تاركًا فراغًا في صفوف منتخب بلاده بالمجموعة الثالثة، رغم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في نسخة 2023.
قائمة لاعبي دوري روشن المشاركين حسب المجموعات:
المجموعة الأولى (Group A):
المغرب: ياسين بونو (الهلال - حارس)، جواد الياميق (النجمة - مدافع).
جزر القمر: زايدو يوسف (الفتح - وسط)، مزيان ماوليدا (الخلود - مهاجم).
مالي: محمدو دومبيا (الاتحاد - وسط).
زامبيا: فاشون ساكالا (الفيحاء - مهاجم).
المجموعة الثانية (Group B):
جنوب أفريقيا: إلياس موكوانا (الحزم - وسط)، موهاو نكوتا (الاتفاق - مهاجم).
المجموعة الرابعة (Group D):
السنغال: إدوارد ميندي (الأهلي - حارس)، كاليدو كوليبالي (الهلال - مدافع)، ساديو ماني (النصر - مهاجم).
المجموعة الخامسة (Group E):
الجزائر: رياض محرز (الأهلي - مهاجم).
المجموعة السادسة (Group F):
الكاميرون: كريستيان باسوغوغ (الأخدود - مهاجم).
كوت ديفوار: فرانك كيسي (الأهلي - وسط).
وتبرز هذه المشاركة الواسعة انعكاسًا لقوة دوري روشن السعودي واستقطابه لنجوم القارة السمراء، مما يمنح البطولة بعدًا تنافسيًا أكبر، وسط تطلعات الجماهير لمتابعة مستويات مميزة من هؤلاء اللاعبين الدوليين.