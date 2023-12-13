في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري روشن.. الفيحاء "يتربص " بالأهلي

ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 44 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 37 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 31 نقطة، يليه التعاون بـ 31 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد بـ 28 نقطة، وضمك سادساً بـ 24 نقطة، وسابعاً الفتح بـ 24 نقطة، والاتفاق ثامناً بـ 24 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 22 نقطة، وبالمركز العاشر الفيحاء بـ 19 نقطة، والحادي عشر الشباب بـ 17 نقطة، والثاني عشر الطائي بـ 17 نقطة، والثالث عشر الخليج بـ 16 نقطة، والرياض الرابع عشر بـ 16 نقطة، والرائد في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، والأخدود السادس عشر بـ 13 نقطة، يليه أبها بـ 13 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 11 نقطة.