في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري روشن.. الفيحاء "يتربص " بالأهلي

تدور غداً الخميس عجلة الجولة الـ 17 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن" بـ 3 مواجهات مرتقبة.
في المواجهة الأولى يستضيف فريق الأخدود نظيره الطائي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، وأبها يواجه الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، والفيحاء يلتقي الأهلي على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ بـ 3 مباريات، الأولى فريق الرائد يقابل ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، والشباب يحل ضيفاً على الفتح بملعب نادي الفتح في الأحساء، والهلال يواجه الوحدة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
وتختتم مباريات الجولة السبت المقبل بمواجهتين, حيث يستضيف الرياض نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، والاتفاق يواجه التعاون على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وتستثنى مباراة الاتحاد مع النصر التي ستقام في الـ 26 من الشهر الجاري، لمشاركة الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها محافظة جدة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر.
ويحتل الهلال صدارة الترتيب بـ 44 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 37 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 31 نقطة، يليه التعاون بـ 31 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد بـ 28 نقطة، وضمك سادساً بـ 24 نقطة، وسابعاً الفتح بـ 24 نقطة، والاتفاق ثامناً بـ 24 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 22 نقطة، وبالمركز العاشر الفيحاء بـ 19 نقطة، والحادي عشر الشباب بـ 17 نقطة، والثاني عشر الطائي بـ 17 نقطة، والثالث عشر الخليج بـ 16 نقطة، والرياض الرابع عشر بـ 16 نقطة، والرائد في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، والأخدود السادس عشر بـ 13 نقطة، يليه أبها بـ 13 نقطة، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 11 نقطة.