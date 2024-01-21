"إنفانتينو" يطالب بتطبيق عقوبة الخسارة التلقائية في حال وجود إساءات عنصرية بالملاعب

وقال كاسي بالمر، لاعب كوفنتري، إنه تلقى إساءة مشابهة في هيلزبورو وتوقفت المباراة التي فاز بها فريقه 2 / 1 لعدة دقائق بينما كان يتحدث حكام اللقاء للمدربين، في النهاية عاد لاعبو ميلان ليحققوا الفوز بالمباراة 3 / 2 في الوقت بدل الضائع، ولكن إنفانتينو قال إنه يجب أن يكون هناك عقوبات أقوى.