فضية وبرونزية حصيلة السعودية اليوم في دورة الألعاب البارا آسيوية

حقّق لاعبا منتخب القوى "هاني النخلي، وعبدالرحمن القرشي"، ميداليتَيْن فضية وبرونزية، اليوم، في ختام منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارا آسيوية، ليرفعا رصيد السعودية إلى 9 ميداليات "ذهبيتين، و4 فضيات، و3 برونزيات".
وحقّق الرامي هاني النخلي الميداليةَ الفضية لدفع الجلة تصنيف F33، بعد أن جاء بالمركز الثاني بمسافة "10.53م"، فيما نال عبدالرحمن القرشي الميدالية البرونزية في سباق "400م" كراسي متحركة تصنيف T53، بحلوله في المركز الثالث بزمن "51.00" ثانية.
وفي منافسات نصف نهائي سباق "400م" "كراسي متحركة" تصنيف T54، جاء البراء القرني في المركز الخامس للمجموعة الأولى بزمن "50.94" ثانية، فيما احتلّ زميله جمعان الزهراني المركز السادس بزمن "52.65" ثانية، وجاءت سارة الجمعة في المركز السادس لمنافسات رمي الرمح "تصنيف F34" بمسافة "11.40م".
وفي منافسات كرة الطاولة، خسر ثنائي منتخب كرة الطاولة "مريم المريسل، ومناحي ابن لبدة" من الثنائي التايلندي في منافسات الزوجي المختلط، بنتيجة "0-3".
فيما يسدل الستار غدًا على دورة الألعاب البارا آسيوية التي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23-28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من "4000" رياضي يمثلون "44" دولة آسيوية.
وسيقام حفل الختام بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب البارا آسيوية في ملعب بيج لوتس، الذي استضاف حفل الافتتاح.