فضية وبرونزية حصيلة السعودية اليوم في دورة الألعاب البارا آسيوية

حقّق لاعبا منتخب القوى "هاني النخلي، وعبدالرحمن القرشي"، ميداليتَيْن فضية وبرونزية، اليوم، في ختام منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب البارا آسيوية، ليرفعا رصيد السعودية إلى 9 ميداليات "ذهبيتين، و4 فضيات، و3 برونزيات".