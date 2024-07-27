السبّاحة السعودية "العايد" تواصل استعداداتها لسباق 200م حرة بالألعاب الأولمبية

تواصل لاعبة المنتخب السعودي للسباحة مشاعل العايد؛ تدريباتها استعداداً لمشاركتها غداً في سباق 200م حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الـ 33، التي تستضيفها العاصمة باريس في الفترة من 26 يوليو الحالي حتى الـ 11 من أغسطس المقبل.
وانضمت العايد؛ إلى معسكر فريق السعودية في نورماندي، منذ إعلان مشاركتها الأولمبية عن طريق "بطاقات الدعوة"، في التاسع من يوليو الحالي، قبل أن تدخل قرية الرياضيين أمس الأول.
ويترقب محبو وجمهور الدورات الأولمبية اسم الفائزين بأولى الميداليات الذهبية في الأولمبياد الحالي، وتحديداً في مسابقة مختلط الرماية التي ستقام أدوارها النهائية السبت.
وسجّلت لاعبة المنتخب الجورجي للرماية "نينو سالكوفادزه"؛ اسمها كأول امرأة في التاريخ تُوجد في عشر دورات أولمبية، إذ بدأتها من أولمبياد سيئول 1988م إبان تمثيلها المنتخب السوفياتي.