السبّاحة السعودية "العايد" تواصل استعداداتها لسباق 200م حرة بالألعاب الأولمبية

وانضمت العايد؛ إلى معسكر فريق السعودية في نورماندي، منذ إعلان مشاركتها الأولمبية عن طريق "بطاقات الدعوة"، في التاسع من يوليو الحالي، قبل أن تدخل قرية الرياضيين أمس الأول.